Recyclage no jutsu

Même les fans de la saga pourront reconnaître qu’il s’agit là du portage de trop, ou du moins d’une version qui n’était pas particulièrement demandée. Bandai Namco veut malgré tout recycler au maximum la saga la plus populaire du ninja blond avec cette version Android et iOS de Naruto Ultimate Ninja Storm, un jeu initialement sorti sur PlayStation 3.

Au moins, cette version a le mérite d’être vraiment travaillée avec quelques nouveautés qui vont rendre l’expérience plus agréable, et plus adaptée au mode de consommation des jeux mobiles. On retrouvera une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde automatique, la possibilité de recommencer facilement les missions, un meilleur tutoriel et une interface revue pour le tactile. Et puisque sans manette, c’est tout de suite plus compliqué, un mode « casual » a été ajouté pour rendre les contrôles un peu plus simples.

Seul hic dans pour ce portage : pas de mode online. Vous ne pourrez pas combattre avec vos amis, mais le jeu sera jouable entièrement hors-ligne. En dehors de cela, le contenu reste le même, avec 25 combattants et 10 personnages de support.

Le jeu sortira ce mercredi 25 septembre au prix de 9,99$, soit sans doute le même chiffre en euros chez nous.