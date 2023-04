Le PC Gaming Show 2023 est maintenu malgré la mort de l’E3 2023

La soirée du 11 juin se précise

Etant donné que le PC Gaming Show était très lié à l’organisation de cet E3, on aurait pu penser qu’il pourrait être impacté d’une manière ou d’une autre par la mort de l’événement. Finalement, pas du tout.

Le site PC Gamer nous annonce que son événement est maintenu, et qu’il aura lieu le 11 juin prochain, tout juste après la conférence Xbox & Bethesda et le Starfield Direct. Aucune heure précise n’a été confirmée, mais attendez-vous à veiller très tard si vous souhaitez voir tout cela en live. Bien évidemment, nous serons présents pour tout vous résumer en vidéo et sur notre site le jour J.

Il est encore trop tôt pour se demander quels jeux pourraient apparaitre, surtout pour le PC Gaming Show où on ne s’attend pas à un line-up en particulier. Des annonces à ce sujet devraient cependant être formulées d’ici quelques semaines.