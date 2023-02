Le MMORPG Summoners War: Chronicles annonce sa sortie au 9 mars prochain sur PC et mobile

Après avoir enclenché les préinscriptions il y a quelque temps, Com2uS annonce enfin la date de sortie de Summoners War: Chronicles pour l’Europe. Ça arrive très bientôt et on fait rapidement le point au cas où vous ne sauriez pas de quoi il est question.

Mars et ça invoque

Basé sur l’univers du célèbre jeu mobile Summoners War: Sky Arena, Summoners War: Chronicles va proposer une nouvelle approche avec un MMORPG plus ouvert. Il garde tout de même ses atouts notamment avec l’aspect stratégique offert par les invocations de monstres. Chacun d’eux possède des pouvoirs et attributs varié qui vont vous permettre de venir à bout de tous les défis. Le titre vous laissera choisir parmi trois invocateurs différents et il vous faudra ensuite combiner la puissance de vos monstres pour explorer les vastes continents.

Le MMO propose des quêtes à suivre en solo, mais aussi du contenu PVE et PVP. Déjà disponible en Corée du Sud et en Amérique du nord, le jeu semble en tout cas plaire aux joueurs pour le moment si l’on en croit les retours outre-Atlantique. Nous n’hésiterons pas à vous en parler très bientôt sur le site et nous vous proposerons évidemment un test complet après sa sortie officielle.

Jihoon Han, Managin Director chez Com2uS a en tout cas de grandes attentes pour le jeu :

« Summoners War: Chronicles sera bientôt disponible pour tous et toutes aux quatre coins du monde. Il va une fois encore démontrer la puissance de la licence Summoners War. Nous allons faire tout notre possible pour lui faire rejoindre le club des jeux à 100 milliards de wons en 2023 ! »

En parlant de sortie officielle justement, sachez que Summoners War: Chronicles sortira donc le 9 mars prochain sur PC via Steam et mobile via iOS et Android.