Le MMO Dune Awakening fait le point sur son histoire alternative, son éditeur de personnage et sur ses serveurs

Quand Paul n’est pas là…

Dans le dernier trailer du jeu qui a été présenté à l’occasion du Summer Game Fest, le scénario du MMO a été abordé. Même si le titre s’inspire de l’imagerie des films récents, il promet d’être assez déconnectés du diptyque étant donné qu’il s’agit d’une réalité alternative, dans laquelle Paul n’est pas né. Ce qui laisse donc la porte ouverte à un nouveau rapport de force entre les différents clans, tout en permettant à votre avatar d’avoir le « beau » rôle.

En écartant Paul de l’équation, le studio veut donner plus d’importances à d’autres personnages comme Jessica (qui a donc donné naissance à une fille) ainsi qu’aux autres Atreidis, qui ont su résister aux assauts des Harkonnen. La planète Arakis devient donc un champ de bataille disputé entre différents clans, et votre avatar se retrouvera au milieu de cette guerre. Cette vidéo nous présente d’ailleurs la création de votre personnage, avec un éditeur assez poussé.

Et si vous vous demandiez encore comment le genre du MMO et celui de la survie peuvent coexister, cette émission donne la réponse. Il y aura ici plusieurs énormes maps avec des centaines de personnes grâce à différents serveurs, tout en sachant qu’il sera tout de même possible de jouer avec les personnes étant sur d’autres serveurs (et de former des guildes).

Dune Awakening sortira sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.