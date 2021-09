Annoncé en juin dernier, The Lord of the Rings: Rise to War est un nouveau jeu mobile basé sur Le Seigneur des Anneaux. Développé par NetEase en collaboration directe avec Warner Bros, l’application était attendue pour ce 23 septembre, après avoir régulièrement dévoilé les coulisses de son développement. Et quoi de mieux qu’une bande-annonce épique pour fêter ça.

A la conquête de l’anneau unique

Le voici, le jeu mobile The Lord of the Rings: Rise to War est maintenant disponible sur iOS et Android, via l’App Store, Google Play et Galaxy Store. Les serveurs s’ouvrent petit à petit, et vous pouvez dès maintenant télécharger et installer l’application pour partir dans différents lieux légendaires de la Terre du Milieu.

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi, il s’agit d’un jeu de stratégie sous licence officielle où vous devrez rassembler vos armées et conquérir du territoire, l’objectif principal étant de poursuivre l’Anneau unique. Qui dit licence officielle, dit également personnages iconiques, et l’on y retrouve par exemple Gandalf le Gris, Aragorn, ou encore Frodon.

Bien sûr, certains auraient sans doute préféré un véritable jeu sur consoles et/ou PC, qui aurait pu faire la part belle à de belles batailles stratégiques. Mais avec NetEase derrière, on peut espérer un titre d’envergure. Peut-être pas de qualité, ça, il faudra juger dans les prochaines heures, mais au moins avec de belles ambitions. Quoiqu’il en soit, êtes-vous prêt à rejoindre les armées de la Terre du Milieu ?