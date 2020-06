The Lord of the Rings: Rise to War annoncé sur mobiles par Warner Bros en collaboration avec NetEase

Ce week-end, nous apprenions que la division gaming de Warner Bros était sur le point d’être mise en vente, étant donné que le groupe prioritaire AT&T cherchait à rembourser son immense dette. Cela n’empêche pas Warner Bros Interactive d’annoncer de nouveaux projets, à commencer par The Lord of the Rings: Rise to War, prévu sur mobiles.

Une collaboration de plus en plus forte

Le jeu, qui sera orienté stratégie, prendra place lors du Troisième Âge, et devrait donc nous permettre de revoir des visages connus de la saga de Tolkien. On sait encore bien peu de choses sur le titre, mais le détail le plus intéressant vient du faire que Warner Bros s’est associé avec NetEase pour développer le titre. Un partenaire de choix dans le monde du mobile, comme le déclare David Haddad, président de Warner Bros Interactive Entertainement :

« Avec NetEase, nous avons un excellent partenaire pour The Lord of the Rings: Rise to War qui donnera aux joueurs une expérience mobile à la hauteur dans cet univers si riche. »

A l’heure où la division jeu vidéo de Warner Bros recherche un repreneur, ce rapprochement aura de quoi alimenter de nombreuses théories. Si on savait que EA et Activision étaient intéressés par un tel rachat, on imagine aussi facilement que les géants de l’édition chinoise, comme NetEase et Tencent, ne seraient pas contre non plus. Rappelons tout de même que pour l’instant, aucun deal n’est en cours et que cela pourrait ne jamais arriver.

De plus, ce n’est pas la première fois que les deux entités collaborent, puisqu’ils s’étaient déjà associés pour la publication d’un jeu mobile Harry Potter nommé Magic Awakened, disponible uniquement en Chine pour le moment.

En attendant, on ne sait pas quand The Lord of the Rings: Rise to War arrivera sur nos mobiles et s’il arrivera chez nous, et il faudra encore patienter pour avoir des premières images du titre.