Le jeu mobile The Lord of the Rings : Rise to War ouvre ses préinscriptions

Il y a plus d’un an, on apprenait que NetEase s’associait avec Warner Bros pour la mise en chantier d’un jeu le Seigneur des Anneaux à destination des plateformes mobiles, nommé The Lord of the Rings : Rise to War. Aujourd’hui, le titre semble être fin prêt puisqu’il ouvre ses préinscriptions dans de nombreuses régions de monde.

Partez à la conquête de l’anneau

The Lord of the Rings : Rise to War prendra la forme d’un jeu de stratégie dans lequel il faudra rassembler des armées pour étendre notre territoire, tout cela dans le but de trouver l’Anneau unique. Le titre prend place dans le Terre du Milieu durant le Troisième Âge, avec des personnages bien connus comme Aragorn. Il sera possible de choisir son camp entre les deux forces de cet univers, avec des alliances à forger et des défenses à construire.

Il est donc possible de se rendre dès aujourd’hui sur l’App Store et sur le Google Play Store afin de s’enregistrer sur le jeu, pour être prêt à y jouer dès que ce dernier sera disponible, dans le courant de l’année 2021. La préinscription donne accès à un portrait inédit en jeu, celui de Bilbon Sacquet.