Plus les années passent, plus le jeu de cartes Pokémon semble être populaire. The Pokémon Company a donc bien senti qu’il fallait exploiter ce filon jusqu’à l’usure et se prépare ainsi à une nouvelle adaptation du TCG sur mobiles, avec Pokémon Trading Card Game Pocket, ou Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket comme on l’appelle dans la région qui a inspiré Kalos.