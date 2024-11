Le hero-shooter Marvel Rivals passe gold et se prépare à un très gros lancement

Les serveurs s’annoncent chargés

Le lancement du jeu de NetEase Games se rapproche à grands pas, et l’éditeur voulait aujourd’hui vous faire savoir qu’il n’y aura aucun retard à l’horizon. Juste une petite semaine avant son arrivée, on apprend que Marvel Rivals vient tout juste de passer gold. Un moyen de dire que le titre sortira en temps et en heure, sans aucun retard à prévoir. Du moins, si les serveurs tiennent le coup le jour du lancement, et ça, c’est une autre histoire.

Car la pression est maintenant lourde pour NetEase. Toute l’attente générée autour du hero-shooter est grande, au point où il est désormais le sixième jeu le plus wishlisté sur Steam, juste derrière Path of Exile 2 (Monster Hunter Wilds étant le premier) comme le souligne le compte Marvel Rivals News. Il y aura donc du monde lors de l’ouverture des serveurs et on connait maintenant la chanson pour ce genre de cas. Ne vous étonnez donc pas si les premières heures de jeu sont entachées par quelques soucis techniques.

👀 Good news, Rivals…. Marvel Rivals has gone Gold! Let's ignite the battle on December 6th! Wishlist Marvel Rivals now on:

Steam: https://t.co/LwC3zovbrq

PlayStation: https://t.co/5BMdsvW3mO

Xbox: https://t.co/wu7RGbla2W

Epic Games: https://t.co/A9E3ILdp7W Join our… pic.twitter.com/rYLYOamAQZ — Marvel Rivals (@MarvelRivals) November 28, 2024

Marvel Rivals sera disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 6 décembre.