Le FPS qui mélange roguelite, western et fantasy, Soulslinger: Envoy of Death, sortira d’accès anticipé en avril

Du western, de la fantasy et des flingues

Présenté comme un FPS narratif avec des composantes de roguelike, Soulslinger: Envoy of Death vous fait incarner un Soulslinger, un Émissaire de la Mort capable d’enchaîner les pouvoirs pour faire face aux monstruosités des Limbes. Le tout prend place dans un univers défini comme un croisement entre de la fantasy et du western, ce qui a de quoi rendre curieux sur le papier.

Sorti en accès anticipé fin 2023, le titre vient d’annoncer une date de sortie définitive pour le 17 avril 2025, seulement sur PC. Aucune version console évoquée, il faudra donc se contenter d’une arrivée sur Steam et Epic Games Store. Le contenu final n’a pas non plus été présenté, même s’il faudra s’attendre à davantage de niveaux et des ajustements suite aux retours de la communauté, notamment ses pics de difficultés et sa stabilité. Reste plus qu’à patienter jusqu’au mois prochain pour voir de quoi il en retourne.