Le film Sleeping Dogs n’est désormais plus d’actualité, au même titre que la série de jeux

Donnie Yen a pourtant tout essayé

On apprend la nouvelle de la bouche de Donnie Yen lui-même (relayé chez Polygon), qui n’y va pas par quatre chemins et confirme que le projet de film Sleeping Dogs ne se fera pas, faute de financement. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de son côté, l’acteur déclarant avoir pourtant investi beaucoup de son temps et de son argent dans cette adaptation :

« J’ai passé beaucoup de temps et travaillé avec ces producteurs, et j’ai même investi une partie de mon argent personnel pour obtenir les brouillons et certains droits. J’ai attendu des années. Des années. Et je voulais vraiment le faire. J’ai toutes ces idées dans ma tête, et malheureusement… Je ne sais pas, vous savez comment ça marche à Hollywood, n’est-ce pas ? J’ai passé de très nombreuses années dessus. C’est malheureux. »

On pourra ainsi dire que la licence complète est au point mort actuellement. Sorti en 2012, le jeu publié par Square Enix avait su séduire mais pas assez pour que sa suite puisse voir le jour et pour garantir au studio United Front Games de survivre. Ce qui a certainement refroidi les producteurs de Hollywood, maintenant que la licence n’a plus vraiment d’attrait.