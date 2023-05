Last Moon : L’action-RPG revient plus beau que jamais avec des nouvelles images de gameplay

Trois minutes pour tout comprendre sur le gameplay

Vincent Metallo revient aujourd’hui nous présenter son prochain projet à l’occasion d’une vidéo exclusive, qui s’attarde ici sur le gameplay du titre avec des images inédites à l’appui. On remarque que la direction artistique semble être encore plus soignée que la dernière fois où l’on a pu voir le jeu, ce qui est de bon augure pour la suite.

Cette présentation nous montre donc un aperçu du level-design du jeu façon metroidvania, tandis que les combats promettent d’apporter une bonne dose de challenge afin que l’on puisse apprendre de nos erreurs.

On apprend que huit armes différentes seront au programme, tout en sachant que notre personnage pourra aussi être renforcé à l’aide de runes qui vont lui octroyer divers effets passifs bonus. De quoi vous permettre de trouver votre propre style et de trouver des combinaisons qui vont vous aider à venir à bout des adversaires les plus coriaces.

On y voit aussi le village qui servira en quelque sorte de HUB à votre aventure. Bien qu’il soit complètement délabré à votre arrivée, vous pourrez le restaurer afin d’avoir accès à des services et des avantages qui seront cruciaux pour le reste de votre aventure.

Last Moon sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.