Lakeburg Legacies : Gameplay commenté en compagnie d’Ishtar Games, le replay en vidéo

A l’occasion de l’AG French Direct, nous avons pu nous rendre chez Ishtar Games afin de vous proposer un journal de développeurs exclusif à propos de Lakeburg Legacies, un jeu auto-édité par le studio. En plus de cette vidéo, Manon Bertin et Simon Hembert du studio Ishtar Games étaient présents lors de nos lives post-show afin de parler du jeu, et nous montrer encore plus de gameplay.

Lakeburg Legacies sera disponible sur PC en 2022. N’hésitez pas à ajouter le titre dans votre liste de souhaits sur Steam.