L’acteur Tony Todd, qui a notamment joué Venom dans Marvel’s Spider-Man 2, est décédé

Insomniac Games et MachineGames ont rendu hommage à l’acteur

Tony Todd a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois car il jouait Venom dans Marvel’s Spider-Man 2, mais sa carrière ne se résume évidemment pas à cela. L’acteur compte à son actif des dizaines et des dizaines de films, dont Platoon, Candyman ou encore Destination Finale, sans parler de nombreuses apparitions à la télévision, de Stargate SG-1 à Star Trek: Deep Space Nine. Sa voix était l’un de ses plus grands atouts et il a aussi contribué à doubler d’autres personnages dans le monde du jeu vidéo, comme Vortigaunts dans la série Half-Life. Il est d’ailleurs crédité dans le rôle du personnage de Locus dans le prochain Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Face à l’annonce de sa disparition, Insomniac Games a réagi en publiant un message sur X :

« Insomniac Games a le cœur brisé par le décès de notre ami Tony Todd. Il a apporté tellement de joie à notre studio durant la production de Marvel’s Spider-Man 2 et à tous les nombreux fans autour du monde grâce à sa présence et à sa voix inimitable. Nous sommes Venom… pour toujours. »

MachineGames a également pris la parole via son directeur créatif Alex Torvenius :

« La nouvelle tragique du décès de Tony Todd nous a tous frappés de tristesse chez MachineGames. Bien que nous n’ayons eu le privilège de travailler avec Tony que pendant une courte période, la relation que nous avons nouée avec lui nous a donné l’impression de retrouver un vieil ami que nous ne connaissions pas. La gentillesse, la chaleur, le professionnalisme et la vaste expérience de Tony au cours de sa carrière nous ont inspirés et nous ont remplis de respect et d’amour pour lui. C’était vraiment impressionnant d’avoir eu l’opportunité de le connaître et de travailler avec lui. Nous, chez MachineGames, souhaitons adresser nos plus sincères condoléances et notre amour à la famille et aux amis les plus proches de Tony Todd. Tout le monde chez MachineGames chérira le fait de l’avoir connu. »

We had the great privilege of working with Tony Todd and will miss him dearly. Sending our condolences to his family, friends, and many fans around the world. pic.twitter.com/2mPX8YlC9H — machinegames (@machinegames) November 9, 2024

Toutes nos pensées vont également à sa famille et à ses proches.