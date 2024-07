L’attente entre chaque saison de Suicide Squad: Kill the Justice League est déjà assez longue en temps normal, et Rocksteady n’avait vraiment pas besoin d’un nouveau retard. C’est pourtant ce que le studio est obligé d’annoncer en déclarant que la saison 2 sortira finalement le 25 juillet, soit dans deux semaines. Un report assez conséquent qui n’est pas vraiment justifié par Rocksteady, le studio s’étant contenté d’un simple tweet.

Update: Task Force X, we’ll be adjusting the release timing for the next season, #SuicideSquadGame Season 2 will now launch on July 25. Thank you for your patience.

— Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) July 9, 2024