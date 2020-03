La-Mulana 1 & 2 débarque aujourd’hui sur PS4, Xbox One et Switch

Les fans de platformers 2D en pixel art de type metroidvania vont être ravis. La-Mulana 1 & 2 – Hidden Treasures Edition, version physique regroupant les deux opus de la licence, est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Deux découvertes archéologiques à 60 dollars

Publiés respectivement en 2012 et 2018 sur PC avant d’être portés sur consoles au format dématérialisé, ces jeux nous permettaient d’incarner les archéologues Lemeza et Lumisa Kosugi partant explorer et affronter les dangers des ruines légendaires de La-Mulana.

Vendue 60$ sur Amazon, la collection propose le contenu suivant :