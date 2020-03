C’est aujourd’hui qu’aura lieu la mise à jour pour l’opération Void Edge sur Rainbow Six Siege, après plusieurs semaines sur serveurs tests. Le déploiement se fera comme toujours en 3 vagues, pour chacune des plateformes : 14h sur PC, 15h sur Xbox One et 16h sur PlayStation 4.

Refonte de carte et deux nouveaux agents au programme

Préparez de la place sur vos disques durs car la mise à jour promet d’être conséquente. Elle devrait peser entre 40 et 69Go selon que vous soyez sur consoles ou sur PC. Pour cette taille, vous aurez droit à une refonte complète de la carte « Oregon » et l’apparition de deux nouveaux agents nommées Iana et Oryx. Comme lors de chaque arrivée de nouveaux agents, le prix des anciens diminuent et vous pourrez donc vous faire plaisir à moindre frais.

Vous aurez donc du côté des attaquants Iana, qui est une femme qui pourra créer des hologrammes contrôlables afin de semer le doute chez les défenseurs et Oryx du côté des défenseurs qui lui pourra grâce à son physique plutôt généreux détruire les murs à coups d’accélérations puissantes. D’autres ajustements sur les dégâts vis à vis des barricades, l’apparition des drones au début de manche ou encore des équilibrages sur les agents déjà présents depuis un moment seront de la partie. Vous pouvez trouver le changelog complet à cette adresse.