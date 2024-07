La bêta en accès anticipé de Concord est rallongée quelques heures

Si l’on s’en tenait au planning partagé par Sony et Firaxis, la première bêta de Concord devait fermer ses portes hier soir, le 14 juillet. Cependant, le studio a décidé d’accorder un peu plus de temps à sa communauté en lui donnant une journée supplémentaire pour tester le jeu. Malgré une période de maintenant qui a eu lieu il y a quelques heures, vous pouvez toujours jouer à Concord et ce jusqu’au 21 heures ce soir.

Heads up: we’re going to be extending the #ConcordBeta availability to Monday, July 15th, 12pm PDT | 9pm CEST | 4am JST—so make sure you get in those extra rounds, earn those levels, and extract all the Blue Buddies that you can! pic.twitter.com/ZPUx7T8zUA

— Concord (@PlayConcord) July 14, 2024