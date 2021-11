Kratos, Aloy, Nathan Drake et d’autres personnages PlayStation s’invitent sur la pelouse dans une pub étonnante

Depuis le lancement de la PlayStation 5, on a eu droit à des publicités diverses et variées pour la console, qui n’étaient pas forcément compréhensibles dès le premier visionnage. La dernière publicité en date est encore plus étonnante, puisqu’elle met en avant les héros et héroïnes les plus connus des PlayStation Studios, mais sur… un terrain de football.

Aloy la tacticienne, Kratos l’attaquant de pointe

Cette publicité a en fait pour but de montrer à nouveau que PlayStation est un sponsor de l’UEFA Champions League, ce qui donne à cette vidéo un peu plus de sens.

Vous n’irez pas jusqu’à voir Kratos tâter du ballon (sinon, on plaint les défenseurs), mais il est toujours amusant de voir certains personnages être utilisés dans un contexte bien différents que d’habitude.