PS5 : Une nouvelle publicité internationale qui précise la vision de la marque

Au tout début de ce PlayStation Showcase 2021, Sony a dévoilé une toute nouvelle publicité à destination du monde entier.

Echec et Mat

Certains y verront une analogie du duel entre Microsoft et Sony, et d’autres simplement une publicité qui vous dit que « Jouer n’a aucune limite ». Vous pouvez en tout cas vous amuser à dénicher les nombreuses références au jeu vidéo dans ce trailer en partant des plus évidentes comme Uncharted ou Horizon à celles mieux cachées comme les fantômes de Pacman.

D’après le PlayStation Blog, il s’agit de la nouvelle bande annonce de la console à portée international qui délivre un nouveau message, celui de « repousser les limites et réinitialiser nos idées sur ce qui est possible dans l’ADN de PlayStation ». En tout cas, la firme voulait que tout le monde voit ça avant de déballer tous les gros jeux de ce soir.