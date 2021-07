Le deal entre Hideo Kojima et Microsoft serait sur le point de se concrétiser selon Jeff Grubb

La saga de l’été sera sans doute celle autour du jeu Abandoned, qui met Hideo Kojima (malgré lui ou non) au coeur de toutes les théories. Mais ce n’est pas la seule rumeur dont il est la cible, puisque de nombreux bruits de couloir font écho d’un partenariat possible entre le créateur et Microsoft. Jeff Grubb de GamesBeat remet aujourd’hui de l’huile sur le feu avec de nouveaux éléments.

Un partenariat bientôt annoncé ?

Dans un article, Grubb déclare alors que selon ses sources, Hideo Kojima et Microsoft auraient signé « une lettre d’intention » qui indiquerait alors que les deux intéressés cherchent à publier ensemble le prochain jeu du créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding.

Autrement dit, le deal semble déjà bien avancé et aurait peu de chances de tomber à l’eau, avec Microsoft qui se préparerait déjà à fournir ce dont Kojima aurait besoin pour son jeu, qui serait visiblement orienté autour du cloud. Une précision qui est assez vague et qui ne nous en dit pas beaucoup sur la nature du jeu.

Encore une fois, tout cela est à prendre avec des pincettes, même si Jeff Grubb semble sûr de son coup. On attendra de voir soit Kojima, soit Microsoft prendre la parole pour vérifier tout cela.