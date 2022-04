Sony : Hideo Kojima met les choses au clair et dit que Kojima Productions restera indépendant

La rumeur qui a agité les réseaux sociaux hier, c’était celle d’un possible rachat de Kojima Productions par Sony suite à l’actualisation de la bannière des PlayStation Studios, qui mettait en avant Death Stranding. Mais puisque le projet entre Microsoft et le studio semblait toujours être d’actualité selon Jeff Grubb, il y avait de quoi douter de cette rumeur, et c’et maintenant Hideo Kojima lui-même qui vient mettre les choses au clair dans un nouveau tweet.

Pas de PlayStation Studios pour Kojima

I'm sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 15, 2022

Il faut dire que le créateur japonais a lui-même participé à la confusion cette nuit, en repostant la bannière des PlayStation Studios sur son compte Twitter, sans commentaires. De quoi laisser entendre qu’un rachat était possible, avant qu’il dise tout le contraire dans un tweet posté quelques heures plus tard, en réponse à cette image :

« Je suis désolé pour le malentendu, mais Kojima Productions a été et restera un studio indépendant. »

Il faut donc peut-être simplement y voir une relation de proximité très forte entre Sony et Kojima Productions, plus qu’un rachat éventuel. Et si certains doutent encore (comme à chaque fois qu’il est question de près ou de loin de Kojima, comme sur les théories autour d’Abandoned), on préféra se fier aux propos du créateur avant tout.