Si vous aviez pu profiter des premiers jours gratuitement sur Knockout City, vous n’étiez pas sans savoir qu’il deviendrait payant dès cette semaine. Proposé au prix de 19,99€, il semble qu’EA ait fait machine arrière, du moins en partie.

Si vous étiez passé à côté du nouveau jeu multijoueur d’EA Knockout City, dirigez-vous sans plus attendre vers notre test effectué pour l’occasion.

En effet, alors que le titre devait devenir entièrement payant dès cette semaine, il semblerait qu’EA ait revue sa copie pour permettre à tous les joueurs de continuer à jouer gratuitement, du moins durant une période limitée.

Le jeu multijoueur, vous permettant d’affronter les joueurs du monde entier à la balle au prisonnier, restera gratuit jusqu’au niveau 25 de rang de rue. Une fois le niveau atteint, il faudra mettre la main au porte-monnaie pour continuer à jouer librement. Reste à savoir si ce changement de modèle économique n’est qu’une étape avant de devenir véritablement un free-to-play ?

Pour rappel, Knockout City est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021