Knack : La marque a été à nouveau déposée au Japon, nouvel épisode en vue ?

Knack, c’est un jeu (et un licence) qui aura marqué la génération de la PS4, mais sans doute pas de la façon dont Mark Cerny et ses équipes l’auraient voulu. Souvent ralliée à cause de ses deux épisodes qui n’ont pas vraiment convaincu, la série avait été mise au placard chez Sony, sans que l’on ait grand espoir de la voir ressortir un jour étant donné son manque de popularité. Mais il faut croire que le constructeur conserve toujours une petite pensée pour elle, puisque sa marque a été renouvelée.

La fin d’un meme ?

Le site Gematsu a remarqué que Sony avait déposé deux marques au Japon le 17 mars dernier. Si la première, nommée Stacky Basket, ne nous dit pas grand chose, la deuxième est plus intéressante puisqu’il s’agit de Knack.

Avant de se réjouir de l’existence d’un Knack 3, il faut préciser que ce renouvellement peut être tout à fait classique, dans la simple mesure où Sony souhaiterait conserver ses pleins pouvoirs sur cette marque. Toujours est-il qu’un renouvellement de la sorte attire forcément l’attention, même si rien ne se passe derrière. On devra maintenant attendre de voir si Sony compte vraiment à nouveau se servir de cette licence ou non, mais l’information a de quoi faire sourire (et donne de l’espoir aux fans de la licence).