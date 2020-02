Les joueurs Xbox One ont déjà pu apprécier Kingdom Hearts III sur la console de Microsoft (même si ReMind n’arrivera qu’en fin de mois), mais ce n’était pas le cas pour les précédents opus. Microsoft avait promis que les différentes compilations arriveraient prochainement, et l’une d’entre elles, à savoir Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, pourrait même débarquer dans quelques jours.

Un premier listing

C’est en tout cas ce que laisse penser la page du jeu sur le site du Microsoft Store, qui liste le jeu au 18 février prochain. Le titre devrait peser un peu plus de 28 Go, et contiendra les jeux suivants :

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage –

Kingdom Hearts χ Back Cover

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

On espère que la compilation Kingdom Hearts 1.5+2.5 arrivera dans la foulée, car à ce rythme, les joueurs Xbox One seront malheureusement obligés de découvrir la série à l’envers.