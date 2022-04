Kingdom Hearts IV : Des fans japonais ont trouvé le message caché laissé par Tetsuya Nomura

Le trailer de Kingdom Hearts IV sorti dimanche dernier a été la source de nombreuses spéculations de la part des fans quant à la suite des aventures de Sora. Bien qu’alambiqué sous certains aspects, le scénario du jeu est loin d’être évident à prédire car le créateur de la série, Tetsuya Nomura, aime laisser différents secrets que ce soit dans des trailers ou des messages cachés. On peut heureusement compter sur des fans déterminés pour les dénicher comme le dernier en date.

Le X montre la voix

Lors de la célébration du vingtième anniversaire de la saga Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura a laissé un message (voir ci-dessus) en japonais sur une statue de Sora. Sur la troisième ligne en partant de la fin, on peut y voir un « X » assez cryptique sortant de nulle part. Lors d’une interview accordée à Famitsu, Nomura confirme qu’il s’agit d’un message caché dont la solution n’a pas encore été trouvée par les fans (et même son équipe).

Peu de temps après, plusieurs fans japonais sont néanmoins parvenus à craquer le code. En effet, en convertissant le message de Nomura en Hiragana (l’une des quatre écritures du japonais), puis en plaçant le X sur le texte, on obtient le message caché : « Prenez garde, la véritable identité de la voix est Sigurd » (via kh13.com).

Afin de savoir comment le placer dans le texte, il faut garder en tête qu’après le X présent dans le message, le chiffre 20 apparait. Il se traduit en japonais par « ni juu ». En séparant « nii » et « juu », on obtient, en traduisant, les nombres 2 et 10. Pour dessiner la première diagonale, on part donc du 2eme Hiragana pour finir sur le 10eme (entourés en orange ci-dessus). Il ne reste plus qu’a copier cette ligne et faire une rotation pour obtenir un X bien symétrique afin de débloquer le reste du message.

Pour revenir au contenu de ce dernier, sachez que Sigurd est un personnage résidant à Scala ad Caelum et introduit dans la dernière mise à jour du jeu mobile Kingdom Hearts Union χ. Il rencontre Brain durant l’épilogue du jeu et on ne sait finalement pas grand-chose sur cet homme très mystérieux. Tetsuya Nomura avait effectivement dévoilé que la voix de l’un des hommes encapuchonnés du trailer était un personnage déjà rencontré dans la série. Il était cependant difficile d’imaginer qu’il s’agissait de lui.

Reste à savoir désormais quel sera son rôle. Il semble en tout cas important. On peut en tout cas rendre hommage au créateur japonais qui se triture les méninges pour donner du grain à moudre à la communauté.