Kaguya-sama : Love is War – Notre avis sur le tome 7 du manga de Pika

Il n’y a pas que chez nous que c’est la période des élections, car dans ce tome 7 de Kaguya-sama : Love is War, il en sera aussi question. Comme nous le disions au sujet du volume précédent, le BDE a été récemment dissout. Par conséquent, Kaguya et Shirogane ont moins l’occasion de se voir et de partager du temps ensemble. Mais ce tome ne tardera pas à aborder l’élection du nouveau président.

N’oubliez pas de regarder la couverture cartonnée de votre manga, Asa Akasaka a une fois de plus exploité cela pour inclure de sympathiques illusions d’optiques. C’est toujours amusant de découvrir les facéties de l’auteur qui remplacent, en soit, les citations des artistes souvent présentes, en plus d’être généralement humoristiques. Pour rappel, en France la série est éditée par Pika Edition.

The president’s last bang

Un tome qui démarre comme à son habitude, nous présentant des sketchs pour placer le contexte, notamment vis-à-vis de Kaguya et Shirogane qui doivent ici profiter d’un cours de dessin pour passer du temps ensemble et tenter de faire craquer l’autre. Avec toujours ce souci de confronter les visions et les perceptions différentes de l’amour que peuvent avoir nos deux héros.

Rapidement, les chapitres vont mettre en avant la période d’élections du nouveau président du BDE, afin de déterminer si oui ou non Shirogane rempilera une fois de plus. Une séquence intéressante et qui est importante dans ce tome de Kaguya-sama : Love is War. Si cela manque un peu de surprise, ce sera l’occasion d’introduire un tout nouveau personnage, ainsi qu’une situation d’affrontement inédite pour le manga.

Quelques suppléments d’informations apparaissent aussi, contribuant à consolider le lore et approfondir les personnages, principaux comme secondaires. Et ce malgré cette structure à sketch qui ne quitte pas la série. En atteste Chika Fujiwara dont le passé nous est un peu plus dévoilé, ce qui aide à mieux cerner la personnalité de cette dernière. Un volume qui réserve son lot de surprise à n’en pas douter.

Nouveau départ

Fidèle à la série mais aussi un peu différent, bien que ce soit difficile à expliquer, ce tome 7 de Kaguya-sama : Love is War peut, d’une certaine manière qui n’engage que nous, être vu comme une pseudo relecture des premiers chapitres introductifs du manga. Un sentiment qui se ressent à la lecture, vis-à-vis des situations, du rythme ou même du comportement des personnages qui renvoient au début de l’histoire. L’évolution des personnages se ressent depuis plusieurs chapitres déjà, mais c’est peut-être plus facilement perceptible ici.

A bien regarder, des changements dans le comportement et la psychologie des personnages sont évidents. Particulièrement chez Kaguya et Shirogane qui ne cessent de perdre de leur assurance, et ce malgré quelques nouveaux stratagèmes à la hauteur de leur intellect. Ils semblent plus redoutables et paradoxalement plus fragiles aussi. Il est probable que le parallèle que l’on dresse avec les premiers chapitres y soit pour quelque chose.

Enfin, soulignons les petits piques amusants de l’auteur distillées çà et là au fil des chapitres, notamment sur les élections. De quoi gentiment pointer du doigt quelques soucis récurrents de la société japonaise. Parce que, pour rappel, l’univers de Kaguya-sama : Love is War se déroule dans un établissement scolaire fréquenté essentiellement par des étudiants issus de familles fortunées et puissantes.

Faut-il craquer pour le tome 7 de Kaguya-sama : Love is War ?

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? La série ne cesse de s’enrichir au fil des chapitres et des tomes, tout en parvenant intelligemment et subtilement à se renouveler dans ces situations comiques. L’humour est encore parfaitement rôdé et le fond comme la forme fonctionnent très bien. Si l’on pouvait souvent émettre de légers doutes quant à la classification Seinen du manga d’Asa Akasaka, dans ce tome 7 on revient très légèrement vers des dialogues, voir situations qui pourraient facilement déraper dans quelques choses de plus adultes et irrévérencieux.

Pour le moment Kaguya-sama : Love is War flirte encore à peine avec la ligne, mais ce tome semblent nous dire qu’à l’avenir, des situations plus cocasses pourraient surgir. Et comme souvent, Chika Fujiwara ne sera pas étrangère à ce dérapage envisagée, elle qui est toujours aussi impactante dans le récit. Nous vous invitons donc à continuer l’aventure avec Kaguya. L’ensemble ne faiblit pas, en plus de rester prenant et drôle à suivre.