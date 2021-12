Kaguya-sama : Love is War – Notre avis sur le tome 6 du manga de Pika

On enchaîne sur Kaguya-sama : Love is War, après un tome 5 passionnant, découvrons ensemble les nouveaux chapitres qui vont clore l’année scolaire de nos personnages. Un tome qui s’apparente à une sorte de fin de parcours. Non pas que le manga s’arrête, loin de là, mais toute une partie se termine ici.

C’est donc un bon volume pour voir le chemin parcouru par les membres du BDE, mais aussi pour nous lecteurs, lectrices qui avons passé du temps à les côtoyer durant toute leur année scolaire et pendant leurs vacances. Toujours édité par Pika Edition, le tome 8 est attendu pour janvier 2022, alors que les deux premières saisons de l’animé sont toujours accessibles sur Wakanim.

Fin de cycle

Que se passe-t-il dans ce nouveau volume ? On continue logiquement ce qui était amorcé jusqu’ici. Kaguya est toujours aussi maladroite et fébrile dans ses interventions, n’arrivant pas à s’habituer à ses sentiments envers Shirogane qui perdurent. Puis comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, cette dernière nous apparaît bien plus fragile et peu sûre d’elle en comparaison du début de la série.

D’ailleurs, avec la fin de ce 6ème volume, nous pouvons d’ores et déjà dresser une sorte de bilan de cette année, et constater que peu de choses ont vraiment changé entre Kaguya et Shirogane. Si leur personnalité a tout de même évolué, leur relation par contre, et plus précisément l’avancée dans leurs confrontations, n’a pas vraiment bougé. Malgré un rapprochement évident. Il est intéressant de voir que nous sommes témoins des commérages d’autres élèves de l’établissement. Ils ne manquent pas de remarquer le rapprochement entre nos deux protagonistes. Seuls ces derniers ne semblent pas en être vraiment conscients, continuant à s’enfermer dans leur folie.

Ceci étant, il est clair que Kaguya cherche et doit se reprendre. Enchaînant les faux-pas, cela fait un petit moment qu’elle n’a pas fait preuve de supériorité durant les affrontements. C’est pourquoi elle va tenter d’autres approches, comme tenter de se servir de la sœur de Shirogane, ou encore en déléguant sa position à sa servante, Ai Hayasaka, qui va essayer de le séduire ouvertement. Shirogane est lui aussi moins convaincant dans ses stratagèmes.

Manga infatigable

Ai Hayasaka revient un peu plus dans ce tome 6 de Kaguya-sama : Love is War. Elle qui était mise en retrait dans le volume d’avant. Constat similaire pour Ishigami, le dépressif, qui a le droit à tout un chapitre à lui, dans lequel Kaguya se propose de l’aider dans ses révisions. Une situation atypique dans le manga quand on sait que depuis le début Ishigami est terrifié par Kaguya, qu’il prend pour une tueuse.

Un personnage secondaire qui gagne en profondeur et se veut être plus qu’un running gag. Cela amorce une évolution pour lui, sachant que pour une fois il ne fuira pas pour rentrer chez lui. L’auteur essaye de dynamiser son récit de cette manière, mais également en faisant évoluer l’esthétique de l’oeuvre. Rien qui ne vient chambouler visuellement la chose, il s’agit surtout de choix de mises en scènes de situations, comme la séquence schizophrénique avec Kaguya.

En outre, les décors extérieurs sont toujours aussi réalistes et impactant visuellement. Avec un peu plus de présence depuis plusieurs chapitres, montrant que le récit est susceptible de sortir toujours plus du cadre de l’école. L’humour et les épreuves de confrontations sont toujours autant créatives et efficaces, leur intérêt ne fléchit pas.

Faut-il craquer pour Kaguya-sama : Love is War tome 6 ?

Oui oui oui. Surtout que ce volume 6 clôt potentiellement un cycle, un arc. Une première année scolaire au sein du BDE qui se termine et qui va laisser place à une suivante. On voit alors que la relation entre Kaguya et Shirogane est toujours au point mort, aucun n’a avoué ses sentiments à l’autre. Pourtant, en y regardant de plus près, il est évident qu’ils se sont rapprochés. Ils commencent à changer, à évoluer petit à petit, au même titre que les personnages secondaires. Bien que pour ces derniers il est plutôt question d’un approfondissement de leur personnalité.

Mais on peut aussi y voir un rapport à nous lecteurs, lectrices. En effet, nous avons passé du temps en compagnie de ces personnages, et finalement on s’est attaché à eux, toujours un peu plus au fil de leurs péripéties. On a appris à les connaître et à les aimer. Un manga pour le moment bien rôdé et qui parvient à éviter intelligemment le piège de la redondance pourtant difficile à esquiver dans un format à sketch. Vivement la suite !