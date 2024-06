Il était étonnant de ne pas voir l’habituel opus annuel pour Just Dance lors du dernier Ubisoft Forward. Au lieu de ça, nous avions eu droit à une annonce pour une version en réalité virtuelle : Just Dance VR : Welcome to Dancity. On sait maintenant que l’éditeur français gardait l’annonce au chaud pour le Nintendo Direct de ce 18 juin 2024. Just Dance 2025 sera bien sur la piste de danse cette année.