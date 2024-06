Enflammer le dancefloor mais chez soi en VR

Cette annonce surprise nous permettra ainsi de découvrir la licence Just Dance à la sauce VR. Dans Just Dance VR: Welcome to Dancity, vous serez immergé dans une vue traditionnelle en 360 degrés, où vous pourrez vous balader dans les univers emblématiques de Just Dance. Vous pourrez via ce hub social nommé « Dancity » interagir avec d’autres joueurs, et ainsi les affronter dans des battle de danse allant jusqu’à 6 joueurs maximum.

Qui plus est, cette interface sociale permettra également de créer votre propre avatar et de le personnaliser. De plus, un simple selfie de votre propre personne vous donnera la possibilité de créer votre avatar en quelques secondes. Cerise sur le gâteau, vous pourrez également visiter votre appartement virtuel et ainsi interagir avec le décor, voire utiliser des sets de tenues débloqués en jouant.

En ce qui concerne le gameplay, il sera donc possible de reproduire les mouvements avec vos deux mains, et scorer le plus possible. Soit comme dans les jeux Just Dance traditionnels en somme. Côté playlist, vous aurez pas moins de 25 chansons disponibles dont :

Don’t Stop Me Now de Queen

Bad Liar de Selena Gomez

Lights d’Ellie Goulding

Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen

Starships de Nicki Minaj

A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) De Fergie Ft. Q-tip, GoonRock

Volar de Lele Pons Ft. Suan Diaz et Victor Cardenas

Just Dance VR : Welcome to Dancity sortira le 15 octobre prochain sur Meta Quest 2, 3 et Pro.