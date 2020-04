Alors que le nouveau bébé de Riot Games (éditeur du très célèbre League of Legends) bat son plein avec sa bêta fermée depuis le 7 avril dernier, des tournois commencent à s’organiser. En effet Valorant étant déjà un jeu ultra compétitif (à l’image d’un CS:GO ou d’un Overwatch avec lesquels il est très souvent comparé), il n’est pas étonnant de voir apparaître des tournois un peu partout.

Contrairement à son fameux MOBA, Riot n’a pas encore créé de leagues dédiées. La compagnie compte donc s’associer avec des organisateurs tiers pour faire vivre le jeu « eSportivement » jusqu’à la création de la scène compétitive « officielle » Riot Games. En revanche pour cela il y aura quelques directives :

Une interdiction d’utiliser les mots « Champions », « Seasons », « League » ou « Championship ».

Une limitation sur le montant des cashprizes.

Une interdiction de sponsors « gênants » (tabac, armes à feu, alcool, ect…)

Une « censure » de l’hémoglobine, les organisateurs devront désactiver l’affichage du sang dans les réglages.

Avec ces directives, Riot Games montre qu’il veut garder la mainmise sur son jeu à l’image d’autres éditeurs comme Bandai Namco avec Dragon Ball Z FighterZ.

Nous allons essayer de passer en revu les tournois prévus pour les prochaines semaines.

La scène compétitive vue par Riot Games

En effet nous l’avons brièvement expliqué plus haut, cela ce voit que Riot Games veut garder le contrôle sur les plus gros tournois, à l’image des Worlds de League of Legends. A coté de cela, dans un communiqué, Whalen « Magus » Rozelle de l’équipe eSport de Riot, indique que les volontés de l’éditeurs sont vraiment que la scène « eSportive » soit développée plus par les fans que par eux-même : « Notre désir est de bâtir un e-sport digne de votre attention et de votre intérêt sur le long terme. Pour cela, nous sommes guidés par trois principes clés : intégrité, accessibilité, authenticité ».

Ainsi les tournois seront divisés en trois classes différentes :

Les petits tournois où Riot n’interviendra pas (tournois communautaire, cybercafés…)

Les tournois moyens où la contribution de Riot dépendra de l’équipe régionale.

Les tournois majeurs, où la contribution de Riot dépendra de l’équipe mondiale, qui seront les portes d’entrée pour la scène compétitive internationale.

A savoir que les dotations et but des organisateurs dépendent de la caractérisation du tournoi. Vous remarquerez alors pour l’instant les tournois français feront partis de la première catégorie et que la majorité des tournois internationaux feront partis de la seconde.

La « guideline » officielle de Riot Games est disponible via ce lien où vous aurez toutes les informations si vous désirez organiser un tournoi retranscrit.

Les tournois français

Coté français il y a déjà quelques tournois Valorant « made in twitch » organisés et surtout disputés par des streamers.

Aujourd’hui, un petit tournoi sans prétention est organisé par une structure pour faire en sorte que les équipes puissent s’entraîner en conditions réelles. Ce tournoi verra des gros noms de la scène compétitive CS:GO et sera casté notamment par le streamer, coach et joueur MoMaN. Il se déroule cette après midi (mardi 21 avril) à partir de 15h.

Le principal tournoi Valorant français aura lieu demain soir à 19h sur Twitch et il s’agit du ValorShow organisé par le streamer Doigby. Ce streamer est connu pour souvent organiser des compétitions en ligne et il revient à la charge cette fois ci avec sa vision de la compétition.

Il s’agira là d’un tournoi où s’affronteront 4 équipes avec pour capitaines Shaunz, Skyyart, Gotaga et Jbzz. Les équipes seront formées au début du tournoi parmi les grands noms du streaming compétitif français comme par exemple MoMaN, ZeratoR, Azox, NBK ou encore Mickalow. Et à la clef de cette compétition : 5000 euro contrairement aux autres tournois français pour le moment.

Les tournois internationaux

Au vue de la popularité du jeu, de nombreux tournois internationaux ont déjà été programmés. La plupart (pour ne pas dire quasiment tous) seront diffusés sur Twitch.

Tournois à venir