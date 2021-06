Valorant va prochainement avoir droit à sa version mobile

La plupart des gros jeux compétitifs du moment n’hésitent pas à se décliner dans des versions mobiles, afin de toucher encore plus de monde, notamment dans certains pays qui sont très friands de ces plateformes. Comme nous l’apprend The Verge, Valorant est le dernier jeu à céder aux sirènes du mobile.

Une version mobile annoncée, mais sans aucun détail

Riot Games annonce en effet que Valorant va prochainement avoir droit à une version mobile. Quand, c’est une autre question, puisque c’est tout ce que l’on sait pour le moment.

Aucun détail n’a été partagé, si ce n’est que cette version se nommera logiquement Valorant Mobile. Avec l’arrivée récente de Wild Rift pour League of Legends, on ne sera pas surpris d’une telle stratégie pour Riot Games, d’autant plus que son FPS compétitif reste populaire, avec 14 millions de joueurs mensuels sur PC.

On attend désormais plus de détails, tandis que ce Valorant Mobile rejoint maintenant la longue liste des projets en préparation chez Riot Games.