Aujourd’hui dans Le Meuble à Jeux, nous allons traiter d’un jeu qui n’est pas encore sorti ! en effet, c’est à l’occasion du lancement de la campagne Ulule que nous avons reçu une première édition d’Undercover Turbo Duckies, dernier projet des nantais de Cosmo Duck. L’occasion donc de jouer au jeu le temps de quelques parties et de voir la promesse de l’équipe derrière le jeu.

A l’occasion de cette chronique, nous avons joué au titre sur ses 4 premières parties dans des configurations à 2 et 3 joueurs. Le jeu propose un mode solo ainsi qu’un mode duel, mais très clairement l’intérêt du titre réside dans sa dimension narrative et évolutive du titre. Dans la version que nous avons reçu, se trouvait dans la boîte les 10 premiers scénarios des 20 qui seront proposés aux joueurs dans la version finale. L’occasion donc de découvrir le jeu, ses mécaniques d’évolution et de voir la portée narrative du jeu.

Un petit canard passait devant un fast-food

Undercover Turbo Duckies est un jeu de cartes pour 1 à 5 joueurs dans lequel vous aller incarner des Duckies, des agents secrets prêt à tout massacrer pour parvenir à éliminer une menace dangereuse pour la planète. Pour cela il faudra tout d’abord éliminer les Zbires avant de se frotter au boss ! Pour cela vous pourrez compter sur la puissance de vos Duckies mais aussi leur chance !

Undercover Turbo Duckies se déroule en scénarios qui vous proposent donc d’éliminer un maximum de Zbires dans un temps imparti de tours avant de voir arriver le boss, qu’il faudra bien entendu éliminer. Le principe est assez simple : votre équipe forme une ligne, et en face se trouvent plusieurs lignes d’adversaires. Chaque personnage doit éliminer ceux présents sur sa ligne. Pour cela, il faudra lancer une attaque en jouant une carte de valeur de 1 à 5 (ou T), de préférence du même type que le personnage.

Car oui, Undercover Turbo Duckies fonctionne selon trois types : le soda, la glace et la fritte. Avec un système très classique de pierre/papier/ciseau, chacun bat l’un et se fait battre par l’autre. Chaque personnage possède un type ainsi que les boss. Concernant les Zbires, ce sont les cartes piochées qui leur donneront leur classe lors de l’affrontement.

Le jeu d’ailleurs fonctionne sur un système d’affrontement assez simple : on joue une carte sur un de nos personnages pour le déclarer comme actif et lancer une attaque. On révèle ensuite une carte de la pioche pour l’adversaire, et en fonction de sa classe, vous sera l’attaquant ou le défenseur. A ce moment-là on additionne les valeurs et on voir si on vainc l’ennemi, si on le défend ou si on prend un dégât.

A savoir que les Zbires eux n’ont qu’un point de vie, contrairement aux boss qui seront des sac à PV. Une fois vaincu, les Zbires se transforment en Seedz, la monnaie du jeu. Cette monnaie pourra être utilisée à la fois pendant la partie pour financer votre attaque spéciale, ou pourra être conservée pour à la fin de la mission, acheter du matériel et s’améliorer.

Un jeu de bourrin, où l’aléatoire et la finesse seront présent

Undercover Turbo Duckies est un jeu qui se lance aussi bien qu’il se joue. Il y a quelques idées qui font clairement mouche, comme la nécessité de communiquer pour choisir quel personnage on va activer, sans révéler ses cartes ni son contenu oralement. Le jeu propose de plus un humour omniprésent qui fait mouche à chaque fois ce qui fait que l’on se prend également au jeu lors de nos échanges.

On va donc se retrouver à devoir affronter un fonzi façon zombie, ou encore sauver la princesse des griffes d’un enfant de Godzilla et de Bowser. L’humour fonctionne à fond et les illustrations de Armand Texier contribuent également à cela.

Parlons maintenant de la dimension la plus importante de ce titre, la dimension évolutive du titre. Tel un jeu legacy, vous allez au fur et à mesure de vos parties, débloquer du nouveau contenu. Boutique pour acheter du matériel, nouveaux personnages, alliés, tout arrivera entre chaque mission via votre QG. Le jeu final proposera d’ailleurs des inserts pour ranger idéalement l’ensemble et même sauvegarder votre partie. Et au fil des parties, il est vraiment plaisant de voir nos personnages grimper et grimper en puissance pour devenir de véritables monstres de puissance.

Et pour le coup, nous avions à disposition la moitié du matériel du jeu qui sera dans la boîte finale. Du coup de notre côté, nous sommes impatients de voir cette boîte finale arriver pour que l’on puisse faire l’ensemble de l’aventure ! Prévoyez tout de même des configurations à partir de trois joueurs selon nous, notamment pour toute la partie communication détournée lors des prises de décision car cela ajoute vraiment du fun aux parties. Le mode 5 joueurs lui sera débloqué lorsque vous aurez fini la partie.

Pour qui s’adresse Undercover Turbo Duckies ?

Vous aimez la bagarre, les canards et vous avez la blague facile ? Undercover Turbo Duckies est fait pour vous. Une quinzaine de minutes de lecture de règles sont nécéssaires et comptez entre 30 minutes et 1 heure de partie par scénario. Le jeu est dur et parfois injuste grâce à l’aléatoire des cartes donc soyez prévenus, vous allez perdre !

Concernant maintenant les informations si vous souhaitez soutenir le projet : Undercover Turbo Duckies propose une campagne sur Ulule à partir du 18 février. Le jeu sera jouable sur le stand de l’éditeur au FIJ à Cannes et vous aurez l’occasion de repartir avec une carte promo si vous soutenez le projet. Si le je vous branche, nous ne pouvons que vous proposer d’aller soutenir le projet afin de pouvoir jouer au jeu, sachant que le jeu est proposé à un prix de 35 € via la plateforme.

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueurs

: 1 à 5 joueurs Temps de partie : entre 30 et 60 minutes

: entre 30 et 60 minutes Auteur : Phil Vizcarro

: Phil Vizcarro Illustrateur : Armand Texier

: Armand Texier Éditeur : Cosmo Duck

: Cosmo Duck Financement Participatif sur Ulule : du 18 février au 13 mars 2020

du 18 février au 13 mars 2020 Prix : 35 €

Undercover Turbo Duckies est un jeu de carte évolutif basé sur un scénario contenant pas moins de 20 aventures à réaliser. Un jeu au contenu dense pour un prix au final assez petit, qui vous proposera de très bons moments de rires que ce soit par son système de jeu que par l’univers créé par la team Cosmo Duck.