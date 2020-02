Sortez vos baguettes magiques, et préparez-vous au combat ! Aujourd’hui dans Le Meuble à Jeux, nous vous invitons à jouer à Harry Potter : Hogwarts Battle, un jeu reprenant bien entendu l’univers et les personnages de J. K. Rowling. Le jeu est signé Forrest-Pruzan Creative, Kami Mandell et Andrew Wolf tandis qu’il est dessiné par Joe Van Wetering. Le jeu est proposé aujourd’hui en français grâce à une traduction signé Edge.

A savoir avant de commencer cette chronique, Harry Potter : Hogwarts Battle est un jeu de deckbuilding basé sur une évolution des mécaniques au fil des parties. Sans aller au point d’être un jeu de type « legacy », il en reprend cette méthode d’ajouter des règles et du contenu à chaque partie. Il faudra donc soit jouer avec le même groupe de joueur au jeu pendant au moins sept parties, ou bien ranger le jeu avec le matériel exact dans chaque livre.

Le jeu étant pensé comme un deckbuilding accessible et même initiant les joueurs au genre, les joueurs ardus sont invités à commencer le jeu avec l’ensemble du contenu des livres 1 à 3. Autant de points qui seront intéressants à discuter dans la suite de cette chronique.

Harry, Hermione et Ron… Et Neuville !

Harry Potter : Hogwarts Battle est un jeu de deckbuilding coopératif pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous allez incarner un des personnages principaux des romans/films issus de la fameuse maison Griffondor : Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley ou Neuville Londubat. Le principe est simple : vous devrez éliminer à chaque partie un certain nombre d’adversaires lors des premiers scénarios, puis vous devrez éliminer Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom.

Pour cela, rien de plus simple. Le jeu est un deckbuilding, ce qui veut dire que vous avez tout d’abord un petit deck de base unique à votre personnage. Ce deck sera principalement composé de cartes vous permettant par la suite d’acheter d’autres cartes dans le marché, permettant de réaliser de nombreuses actions.

Trois types de cartes sont d’ailleurs disponibles : les sorts, les objets et les alliés. Le but sera d’équilibrer ainsi votre deck dépendant de ce que souhaitez. Si vous voulez créer des synergies entre des cartes, pour amasser un plus gros nombre de dégâts, vous prendrez davantage de cartes du type préconisé par d’autres cartes.

A votre tour de jeu, vous allez piocher 5 cartes de votre deck, effectuer les effets d’une carte d’action des forces du mal à votre encontre, puis jouer vos cartes. Vous pourrez donc ainsi acheter les cartes dans le marché, vous soigner ou soigner un coéquipier, piocher de nouvelles cartes ou encore amasser des dégâts que vous pourrez envoyer à un ou plusieurs ennemis. Car si les premières parties vous proposeront d’affronter les ennemis un à un, par la suite vous devrez les affronter par paires voire même par trio !

Chaque adversaire possède un pouvoir spécifique, un nombre de vie et une récompense. Ils reprennent d’ailleurs bien entendu les traits des antagonistes principaux de chaque épisode. Nos adversaires fonctionnent d’ailleurs de pairs avec les lieux qui défileront au fur et à mesure que nous subirons la partie.

La partie est remportée si vous réussissez à remplir l’objectif proposé par la fiche de mission. Vous échouez si vous atteignez et remplissez le dernier lieu de la partie.

Un dekbuilding pour apprendre le jeu de société moderne

Harry Potter : Hogwarts Battle se veut comme un jeu de deckbuilding pour un public amateur du genre, mais surtout un public n’ayant jamais touché à un jeu du genre. Le livret de règles explicite chaque aspect, les premières parties se veulent et sorn très simples. La volonté est vraiment là et réussie pour le coup. On apprend au fil des parties les mécaniques, on pense le jeu petit à petit de façon très stratégique en fonction des forces de chacun, laisser ou non certaines cartes du marché… L’aspect coopératif est ainsi très important, pour créer cette synergie entre les personnages.

Certains seront ainsi très spécialisés sur les dégâts, tandis que d’autres seront centrés autour du soin par exemple. Rapidement, les archétypes des personnages vont s’affiner davantage à partir d’un certain moment où on va changer de cartes de personnage, collant plus à l’age de ceux-ci. Le jeu utilise d’ailleurs dans ses illustrations de cartes les visuels issus des films, permettant ainsi une identification plus aisée pour les fans de la série de films.

Nous parlons au début de notre chronique de la dimension scénarisée du jeu. Le jeu fonctionne comme nous vous le disions en une campagne de sept parties proposant, lors de l’ouverture de chaque boîte correspondante, du matériel, des cartes et des règles additionnelles. Si tout cela fonctionne au poil, les joueurs plus ardus et demandeurs de sensations aimeraient une dimension plus legacy à l’ensemble pour le coup.

Le legacy dans le jeu de société vous propose d’avoir une continuité entre vos actions entre chaque partie. Dans Harry Potter : Hogwarts Battle cela pourrait par exemple correspondre à garder une partie de votre deck constitué entre chaque partie. Dans d’autres jeux par exemple, certaines cartes vont évoluer, d’autres vont devoir être déchirées. Très clairement, de notre côté nous avons envie d’avoir un second exemplaire de Hogwarts Battle simplement pour créer notre propre version legacy à l’ensemble.

Pour qui s’adresse Harry Potter : Hogwarts Battle ?

si vous êtes un vrai sorcier en herbe, que Poudlard n’a pas de secret pour vous, et que vous rêvez de recevoir votre lettre depuis votre plus jeune année, Harry Potter : Hogwarts Battle est très clairement le jeu parfait pour vous ! Que vous soyez ou non un connaisseur de jeu de société, un pratiquant du monde ludique ou non, ce jeu est également fait pour vous et adapté ! Comptez cinq minutes de mise en place, une dizaine pour la lecture des règles, et entre 30 minutes et 1h de parties dépendant du scénario.

Au niveau du matériel, on retrouve une édition vraiment réussie. De la boîte faisant penser à une valise, les cartes reprenant les visuels des films, le livret de règles avec les encoches pour ranger les règles des différentes boîtes constituant le scénario, au thermoformage permettant de ranger petit à petit l’ensemble du matériel déballé, tout est pour le coup vraiment réussi ici.

Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs

: de 2 à 4 joueurs Temps de partie : entre 30 minutes et 1 heure

: entre 30 minutes et 1 heure Auteur : Forrest-Pruzan Creative, Kami Mandell et Andrew Wolf

: Forrest-Pruzan Creative, Kami Mandell et Andrew Wolf Illustrateur : Joe Van Wetering

: Joe Van Wetering Éditeur : USAopoly / Edge

: USAopoly / Edge Distributeur : Asmodée

: Asmodée Prix : 60 €

Harry Potter : Hogwarts Battle est la petite bombe ludique pour les fans de la série, le jeu que tous attendaient depuis quelques temps. On a enfin un jeu original qui n’est pas une adaptation d’un concept déjà sorti et éculé, avec ici la volonté de nous plonger vraiment dans l’univers de la série de livres/films. Une belle réussite, tout aussi accessible pour les joueurs débutants comme confirmés à la cause ludique.