Infinity Ward (Call of Duty) travaille sur un RPG en monde ouvert

Le studio Infinity Ward est attendu au tournant cette année, étant donné qu’il s’agit là de l’équipe en charge de Call of Duty Modern Warfare 2 version 2022. Depuis toujours, le studio a été cantonné à la licence Call of Duty, et rien ne supposait que cela allait changer un jour mais une offre d’emploi des plus étonnantes nous indique qu’Infinity Ward semble être en train d’explorer de nouveaux horizon, avec un genre bien différent du FPS.

Call of Duty en monde ouvert, ou autre chose ?

A job description on Infinity Ward’s site says Activision is looking for a Narrative Director for Infinity Ward’s Poland office to work on an unannounced “open world RPG” title. https://t.co/i4xCUmCFDW pic.twitter.com/cZOG4p9dAT — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 12, 2022

Dans une annonce publiée par la branche polonaise d’Infinity Ward, on peut voir qu’un directeur narratif est recherché pour rejoindre le studio, mais pas pour n’importe quel projet.

Il s’agirait alors de travailler sur un projet AAA encore non annoncé, avec pour but de fournir la « meilleure expérience narrative et cinématographique pour un RPG en monde ouvert », en participant à la création de récits, de backgrounds de personnages et de world building en compagnie des « quests designer ».

Oui, vous avez bien lu, le studio historiquement rattaché à Call of Duty travaille sur un RPG open-world. Avec une telle information, beaucoup s’empressent de penser que Call of Duty va être transformé en RPG en monde ouvert, ce qui est peu probable. Une nouvelle licence pour Infinity Ward ? Tout est possible.

On en saura probablement pas plus avant la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2, fixée pour le 28 octobre.