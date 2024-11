Infinity Nikki sera bien l’un des derniers jeux de cette année avec une sortie prévue pour début décembre

Une date annoncée en chanson

Le PlayStation Store avait quelque peu vendu la mèche il y a quelques jours en indiquant la date de sortie du jeu via l’un de ses bonus de précommandes. Comme prévu, Infinity Nikki sera donc disponible dès le 5 décembre prochain sur PC, PS5, iOS et Android. Et on a droit à une nouvelle vidéo avec un thème musical plein d’entrain interprété par Jessie J pour nous annoncer la nouvelle.

Runhao Yao, le producteur de la série Nikki (car oui, c’est une série qui a débuté sur mobiles), a également adressé un mot concernant le lancement de ce nouveau projet, le plus ambitieux de la licence :

« Le premier jeu Nikki a été créé par quelques-uns d’entre nous, mais aujourd’hui, l’équipe d’Infinity Nikki compte plus d’un millier de personnes. Donner vie à ce projet « unique en son genre » a été un défi, avec un développement et une gestion bien plus complexes que nous ne l’avions jamais imaginé. Cela a été dur, mais notre détermination nous a permis de le surmonter. Notre équipe a toujours cru qu’il fallait s’attaquer à l’impossible, et comme il s’agissait d’un projet Nikki, nous étions encore plus motivés et inspirés à poursuivre « l’infini » avec tout ce que nous avions. »

Plus de 1 000 personnes sont donc au travail sur ce free-to-play, qui propose un vaste monde ouvert à explorer, remplis de secrets et d’énigmes. Dans Infinity Nikki, la mode à une place prépondérante puisque votre héroïne sera capable de créer ses propres tenues et surtout d’en revêtir certaines lui donnant accès à des pouvoirs spécifiques, comme le fait de planer ou de rapetisser. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le jeu, vous pouvez toujours consulter notre récent aperçu de cet Infinity Nikki.