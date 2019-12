Comme chaque mercredi, on vous propose un nouvel épisode d’Indie Story. Aujourd’hui, c’est noël, peut-être que vous avez passé toute la journée à vous goinfrer, et rien de mieux qu’une nouvelle découverte indépendante pour digérer tout ça. Et après Outer Wilds, c’est GTFO qui passe dans notre chronique.

Chapeauté par 10 Chambers Collective, studio fondé par des anciens développeurs de Payday 2, GTFO se considère comme un jeu coopératif d’horreur et hardcore. Jouable jusqu’à 4 joueurs en ligne, on sera plongé dans de grands niveaux qui font froid dans le dos et il faudra réaliser des objectifs et s’en sortir vivant.

Le topo fonctionne bien et c’est ce que l’on vous présente dans cette vidéo. Précisions tout de même que GTFO n’est disponible qu’en accès anticipé pour l’instant et ne dispose pas de toutes ses fonctionnalités. Il est disponible à 34.99€ sur Steam.