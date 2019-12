A chaque mercredi son Indie Story. Après vous avoir parlé de l’étonnant Black Future ’88 et du délirant Untitled Goose Game, on s’arrête sur l’une des productions indépendantes les plus marquantes de l’année : Outer Wilds. Sorti en mai dernier sur PC puis sur Xbox One et enfin sur PS4, le jeu semble avoir conquis les joueurs.

Pour beaucoup, il est considéré comme une aventure atypique et une expérience qui vaut le coup. Même s’il ne correspondra pas à tous les profils, on profite de cette fin d’année pour s’arrêter sur le titre et vous en parler au cours d’un épisode Indie Story. Rappelons que la chronique s’arrête sur une production indépendante chaque semaine, chaque mercredi à 18 heures.