Indiana Jones et le Cercle Ancien : Voici les configurations PC requises pour partir à l’aventure en 4K

Commencez à dépoussiérer votre config

Pour mieux nous rendre compte si notre machine est capable d’afficher le jeu dans de bonnes conditions, Bethesda a publié une infographie qui fait le tour des configurations recommandées pour Indiana Jones et le Cercle Ancien. Que ce soit en maximum avec du ray-tracing pour les PC les plus gourmands ou en minimum sans ray-tracing pour les budgets plus modestes, voici les divers paliers à respecter pour que le titre ne fasse pas exploser votre tour.

Vous l’aurez constaté, il vous faudra de la RAM pour faire tourner le jeu ne serait-ce que dans une configuration recommandée, qui ne sera pas accessible à tout le monde. On voit également que le titre est un beau bébé avec ses 120 Go de stockage requis. On comprend mieux pourquoi MachineGames a déclaré récemment que cet Indiana Jones et le Cercle Ancien était son jeu le plus massif à ce jour.

À quelle heure Indiana Jones et le Cercle Ancien sera-t-il jouable ?

Dans la foulée, Bethesda a également confirmé l’heure de lancement pour son titre. Comme précisé auparavant, le jeu aura droit à un accès anticipé de quelques jours, ce qui veut dire qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien sera accessible dès le 6 décembre à 1 heure du matin, heure de Paris. Pour les autres, il faudra attendre le 9 décembre à la même heure pour découvrir cette nouvelle aventure d’Indy.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible sur PC et Xbox Series, et sera compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate (dès le 9 décembre). Il sortira également sur PS5 au printemps 2025, sans date précise pour l’instant.