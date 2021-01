Immortals Fenyx Rising s’offre une collaboration avec la série Blood of Zeus

La mythologie grecque est visiblement tendance en ce moment, et ce n’est pas Immortals Fenyx Rising qui va prouver le contraire. Alors que l’on attend des nouvelles des DLC majeurs pour le dernier jeu d’Ubisoft, on apprend que le titre a droit à une collaboration avec la série Blood of Zeus, récemment diffusée sur Netflix.

Un crossover avec l’anime de Netflix

⚡ Blood of Zeus x Immortals Fenyx Rising ⚡

Découvrez une nouvelle quête "Hommage à la famille" et de nouveaux éléments cosmétiques inspirés de la série ! pic.twitter.com/iInzTIaYZ3 — Immortals Fenyx Rising FR (@FenyxRisingFR) January 21, 2021

Dès aujourd’hui, il sera possible de prendre part à une nouvelle quête intitulée « Hommage à la famille », ainsi que d’obtenir plusieurs objets aux couleurs de la série, et ce du 21 au 28 janvier prochain.

Un nouveau pack de costume sera disponible pour le personnage, ainsi que des skins pour l’aigle et le cheval qui accompagnent Fenyx. Si vous souhaitez acheter ces objets cosmétiques, vous serez en mesure de la faire même après la fin de l’événement.

Immortals Fenyx Rising est disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.