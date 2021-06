Aperçu Humankind : Nous avons rejoué au 4X dans une version plus avancée

Dans le monde du jeu vidéo sur PC, Humankind est sans doute l’un des titres les plus attendus. Ce 4X ultra ambitieux du studio français Amplitude propose de refaire l’histoire à votre sauce grâce à une combinaison de nombreuses cultures. Nous avions déjà eu l’occasion de vous en parler avec un premier essai concluant l’année dernière.

Depuis lors, le studio a ensuite à proposer de nombreux morceaux ciblés de son jeu à la communauté de fans avec le programme « Open Dev » qui a permis de récolter de nombreux retours précieux.

Le souci du détail

En effet, avec une nouvelle version fournie par les développeurs, nous avons pu profiter de parties plus ou moins complètes avec 5 ères disponibles (sur les 6 au total). Contrairement à notre première approche, nous avons eu cette fois-ci une bonne vision d’ensemble même s’il est difficile de décortiquer quelque chose d’aussi massif en quelques heures. Nous reviendrons sur les différents détails lors du test final.

Justement en parlant de détails, c’est ce qui semble être la préoccupation principale du studio d’après ce que nous ont dit les développeurs. Humankind est l’aboutissement d’une expérience forgée grâce aux différents jeux de la série « Endless ». De leurs propres mots, il s’agissait du but ultime à atteindre et la motivation majeure lorsque ces fans de Civilization ont fondé le studio. Les nombreux « Open Dev » et les reports pour peaufiner le titre montrent que Humankind a d’énormes ambitions, si bien que les développeurs cherchent constamment à améliorer le 4X avec une précision presque chirurgicale.

Une renommée qui change tout

Depuis le temps que l’on suit le projet, tous les voyants sont au vert et ce dernier contact n’a fait que nous conforter dans notre idée. Encore une fois, nous n’avons pas pu tout explorer et il y a bien sûr de nombreuses approches à tenter. Les parties étant assez longues (250 tours ici), nous avons d’abord opté pour une approche basée sur l’influence et une autre sur l’industrie notamment, mais sachez qu’il est trompeur de résumer le développement d’une civilisation à une seule voie.

Elle doit en tout cas servir de base à votre expansion puisque l’on rappelle que vous démarrez avec quelques hommes au néolithique. Très vite, il faut trouver de la nourriture pour gagner en main d’œuvre, et un coin pour revendiquer son premier territoire et construire sa capitale. C’est là que commence votre course à « la renommée ». Il s’agit d’un nombre qui ne fera que grandir au fur et à mesure de vos accomplissements, et qui déterminera votre empreinte dans l’histoire par rapport aux autres. Le Saint Graal étant la première place du podium.

Ce système est un peu déroutant pour ceux qui ont l’habitude des 4X à la Civilization, et nos vieux réflexes nous ont coûté une amère mais enrichissante défaite. Humankind, contrairement aux autres 4X, ne demande pas de « victoire » à proprement parler. Pas besoin d’assouvir sa domination militaire scientifique ou culturelle, l’important ici est de marquer l’histoire (avec cette fameuse renommée). Ainsi, on peut résumer le but du jeu avec un adage très connu : « L’important n’est pas la destination mais le chemin parcouru ». Peu importe l’état de notre civilisation à la fin de la partie, ce qui compte c’est d’avoir laissé une marque plus intense que les autres.

Un brassage des cultures

En partant de ce postulat, les possibilités deviennent tout de suite plus étendues et de surcroit plus compliquées. Sachant qu’à chaque passage à une nouvelle ère, vous devez choisir une nouvelle culture ou transcender celle que vous avez actuellement pour gagner différents bénéfices. Par exemple, nous avons démarré en premier lieu avec les Babyloniens en tant que culture scientifique et qui octroie de nombreux bonus selon le nombre de chercheurs que vous possédez.

Nous avons terminé notre session à l’ère moderne avec la dynastie Ming en laissant de côté le scientifique pour l’influence. Entre les deux, Humankind vous confronte à tout un tas d’événements et d’épreuves qui peuvent changer vos plans. Même le choix de culture que vous aviez envisagé peut être pris par un voisin au développement plus rapide. Entre les guerres d’influence via la religion, le maintien de votre territoire en répondant aux besoins des habitants, le contrôle des ressources rares et la diplomatie et autres, Humankind demande énormément de maîtrise et une capacité d’adaptation régulière.

C’est d’ailleurs la chose assez frustrante de cette session, impossible d’explorer tout ce qu’il peut offrir en si peu de temps. Comme les villes portuaires pour avoir une belle flotte et nourrir les habitants avec la pêche. La combinaison des cultures offre aussi des tas de possibilités et nul doute que l’équilibrage sera de mise sur la durée.

Quelques défauts en vue ?

Le jeu possède énormément de qualités, mais on comprend également pourquoi le studio est tellement à cheval sur le perfectionnement de tous les rouages qui le composent. Notons que jusqu’à la sortie prévue le 17 août prochain, les équipes vont continuer à travailler sur les soucis connus comme le système de fuite qui peut effectivement se révéler frustrant. De ce que nous avons relevé aussi, la lecture du terrain n’est également pas toujours intuitive (d’autant que cela peut vous donner un avantage monstre). Il semble aussi que l’IA des autres nations soit trop prévisible avec des comportements récurrents (et donc trop prévisibles) que l’on a remarqué à des timing similaires dans des configurations différentes.

En bref, notre prise en main a surtout mis en lumière l’énorme potentiel du jeu étant donné qu’il va falloir de très nombreuses heures et une meilleure maîtrise du jeu pour en déceler les faiblesses (sachant qu’Amplitude sera surement à l’affut pour corriger tout ce qui ne va pas). Pour finir en musique, sachez également que Humankind contiendra de très nombreuses heures de musiques s’adaptant aux cultures et aux ères choisies. Là aussi, ça sent très bon d’après nos écoutes.