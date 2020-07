Horizon Zero Dawn Complete Edition sortira sur PC le 7 août

Cela faisait un petit moment que les joueurs PC l’attendaient. Annoncé en début d’année, ce portage PC a enfin une date de sortie : Guerrilla Games vient de confirmer que Horizon Zero Dawn Complete Edition sera disponible le 7 août sur Steam et l’Epic Games Store. Les précommandes viennent d’ouvrir au prix de 49.99€.

Quelques détails et images supplémentaires

Cette date de sortie s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce qui met en avant les fonctionnalités et nouveautés de la version PC et de quelques images. Comme on peut s’y attendre, cette mouture PC s’accompagne d’améliorations graphiques mais également d’une compatibilité avec les écrans ultra-large, la possibilité de déverrouiller le taux d’images, un outil de benchmarking et d’autres joyeusetés.

Au niveau du contenu, on y retrouve tout ce que l’on a dans la version Complete, à savoir :

Horizon Zero Dawn

L’extension The Frozen Wilds

La tenue de ranger des tempêtes carja et l’arc puissant carja

Le pack de commerçante carja

La tenue de pionnière banuk et l’arc d’abattage banuk

Le pack de voyageuse banuk

Le pack de gardienne nora

Un bon moyen d’attendre la sortie de Horizon Forbidden West sur PlayStation 5.

Configuration PC requise

On en profite pour vous partager les configurations nécessaires :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core [email protected] ou AMD FX [email protected]

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX : Version 12

Espace disque : 100 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée :