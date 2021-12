Horizon Forbidden West a droit à une poignée d’images inédites

L’un des premiers mastodontes de 2022 sera normalement Horizon Forbidden West, si, on l’espère, aucun retard n’est à l’horizon (oui, on adore l’humour). Le titre s’est souvent montré ces derniers jours avec un trailer inédit mettant en avant ses monstres, tout en présentant quelques images de sa version PS4, et récemment, on a appris qu’il ferait la couverture du prochain numéro de Game Informer, avec la promesse d’informations exclusives à venir. Le site diffusera le tout au compte-goutte, mais on a déjà droit à une nouvelle fournée d’images.

Une nouvelle région et une espèce inédite

Ce sont donc cinq nouvelles que Game Informer dévoile, où l’on peut voir Aloy traverser la région nommée « The Daunt », qui est représentée par un très grand canyon dans le territoire Carja.

Il s’agit là du dernier endroit que Aloy va traverser avant de s’aventurer dans l’Ouest prohibé, et servira de grande zone pour que les joueurs et joueuses se familiarisent avec les nouvelles mécaniques de cet épisode.

On découvre aussi une nouvelle espèce de machines, avec le « Burrower » qui est une sorte d’évolution du Veilleur de Horizon Zero Dawn, autrement dit des ennemis assez faibles. Ces machines peuvent appeler du renfort en envoyant un son dans le sol, ce qui aura aussi pour but d’assommer les ennemis.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.