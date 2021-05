Horizon Forbidden West : Gameplay dévoilé sur PS5, tout savoir en vidéo

Alors que l’on attend la venue de Ratchet & Clank Rift Apart pour dans quelques jours, les regards sont aussi tournés vers une autre grosse exclusivité chez Sony : Horizon Forbidden West. Aloy va revenir pour de nouvelles aventures et après une période sous silence, le jeu s’est montré à travers une quinzaine de minutes sur PlayStation 5. Le résultat est impressionnant et si vous avez loupé la présentation, on vous résume tout cela dans une vidéo.

Horizon Forbidden West sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5 à une date encore inconnue. Le studio devrait cependant bientôt nous donner des nouvelles.