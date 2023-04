Honkai Star Rail enregistre déjà plus de 10 millions de préinscriptions

Le succès semble déjà être au rendez-vous pour Honkai Star Rail, puisque le jeu enregistre 10 millions de préinscriptions une semaine avant l’ouverture de ses serveurs. Des personnes sans doute conquises par la beta du jeu, même si on imagine que c’est surtout l’aura de Genshin Impact qui permet au titre de lui assurer un lancement qui devrait être très satisfaisant.

Pour rappel, il est toujours possible de se préinscrire afin de recevoir des récompenses in-game d’entrée de jeu, comme un personnage 4 étoiles garanti (Serval). Pour cela, il suffit juste de vous rendre sur le site officiel du jeu.

10,000,000 Pre-registrations Reached!

Pre-register now to unlock rewards such as Star Rail Pass ×20 and the 4-star character Serval (Erudition: Lightning) ×1!

Retweet this post before 2023/04/25, and 20 Trailblazers will stand a chance to win a gift card worth about $100. pic.twitter.com/T4Q5chmBcr

— Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) April 15, 2023