Hogwarts Legacy séduit encore les fans d’ASMR avec une nouvelle vidéo des décors du jeu

Hogwarts Legacy ne sortira pas en 2022 comme cela était initialement prévu, mais celles et ceux qui attendent le jeu pourront bientôt le revoir. Le titre sera présent à l’Opening Night Live de la Gamescom pour nous présenter une nouvelle vidéo, sans doute un nouveau trailer qui devrait relancer l’excitation autour du jeu. Mais d’ici là, Warner Bros continue de teaser l’univers de son prochain titre avec une nouvelle vidéo façon ASMR.

Un été à Poudlard

Vous vous souvenez peut-être de cette première vidéo longue de 20 minutes, qui nous présentaient certains décors de Hogwarts Legacy simplement avec des bruits de fond, pour mieux nous immerger dans cet univers. Warner Bros remet le couvert avec une nouvelle vidéo du genre, qui troque la pluie pour un temps plus estival.

On découvre ici quelques décors extérieurs du jeu qui devraient entourer Pré-au-Lard et le château de Poudlard. Si vous cherchez une vidéo pour bien vous endormir ce soir, avec des petits bruits d’oiseaux et de rivières (c’est toujours sympathique), cette vidéo devrait vous contenter. Pour les autres, on se donne rendez-vous dès mardi pour une vidéo qui rentrera un peu plus dans le cœur du sujet.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Switch.