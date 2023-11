Hitman : Blood Money Reprisal trouve sa date sur mobiles, mais toujours pas sur Nintendo Switch

On ne compte plus les portages à faire escale sur Nintendo Switch, et Hitman : Blood Money Reprisal ne sera assurément pas le dernier ! Plus étrange, cependant, cette version remasterisée du jeu de 2006 sera aussi disponible sur Android et iOS. Une nouvelle qui a pu faire sourire en premier lieu, et pourtant, la mouture mobile sera la première des deux à paraître. À vos agendas, le tueur à gages imberbe sévira dans quelques jours seulement.