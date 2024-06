Pour Hidetaka Miyazaki, baisser la difficulté d’Elden Ring « casserait le jeu »

Toujours pas de mode Facile en vue

Dans une interview avec The Guardian, le boss de From Software est revenu sur ce débat en précisant à nouveau que ce challenge faisait partie du processus créatif du studio, et que baisser la difficulté n’était pas la bonne approche selon lui :

« Si nous voulions vraiment que le monde entier joue au jeu, nous pourrions simplement réduire de plus en plus la difficulté. Mais ce n’était pas la bonne approche. Si nous avions fait cela, je ne pense pas que le jeu aurait procuré ce qu’il procure, car le sentiment d’accomplissement que les joueurs ressentent en surmontant ces obstacles est un élément fondamental de l’expérience. Baisser la difficulté priverait de cette joie – ce qui, à mes yeux, casserait le jeu lui-même. »

Elden Ring donne malgré tout plus d’outils et de choix pour parvenir plus facilement à bout de certains défis, le studio souhaitant malgré tout que plus de monde termine le jeu. Le producteur n’a donc toujours pas changé d’avis concernant le niveau de difficulté de ses jeux, et avec 25 millions de copies vendues pour son open-world, il ne devrait pas changer de fusil d’épaule avant un moment.

Le DLC du jeu, Shadow of the Erdtree, est disponible dès aujourd’hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur Elden Ring, vous pouvez consulter notre guide complet.