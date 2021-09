Sorti sur PlayStation et PC en 2017 et un an plus tard sur Xbox One, l’excellent Hellblade : Senua’s Sacrifice s’est vu offrir une mise à jour next gen pour les versions Series X|S il y a peu. Ninja Theory vient actuellement de déployer un nouveau patch sur ces mêmes versions.

De nombreux problèmes corrigés

Cette nouvelle mise à jour destinée aux dernières consoles de la firme américaine permet de corriger et d’améliorer le titre suite aux retours des joueurs et des joueuses concernant cette version next gen.

Ainsi, grâce au patch 1.0.1.4 les principaux problèmes graphiques mineurs ont été corrigés, et Ninja Theory en a profité pour augmenter la fréquence d’images par seconde, ajouter de l’herbe et du feuillage dynamiques, et améliorer la résolution.

La liste complète du correctif 1.0.1.4

Correction de plusieurs petits problèmes lors de l’accès/quitter le mode photo dans le jeu.

Correction d’anomalies graphiques avec certaines ombres.

Correction des reflets noirs apparaissant sous certains angles dans les flaques d’eau en modes Résolution et Performance.

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité – herbe dynamique et feuillage interactif, se pliant avec le mouvement de Senua.

Fréquence d’images améliorée dans certaines sections du jeu en mode performance.

Résolution améliorée dans certaines sections du jeu en mode résolution.

Correction d’un bug graphique mineur lors de la séquence d’introduction avec le canoë de Senua.

Plusieurs améliorations mineures de texture et d’éclairage apportées en général.

Correction d’un bug où la difficulté pouvait passer à Auto toute seule.

Correction de petits problèmes avec certaines géométries déconnectées de la carte.

Correction d’un problème HDR provoquant un délavé ou une luminosité excessive de l’écran sur certains écrans HDR.

Correction d’un problème HDR qui pouvait entraîner la désactivation de tous les filtres du mode photo avec HDR activé.

La mise à jour 1.0.1.4 de Hellblade : Senua’s Sacrifice est d’ores et déjà disponible sur Xbox Series X|S.