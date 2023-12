Des batailles sanglantes nous attendent en 2024

C’est une semi déception pour celles et ceux qui attendent de pied ferme Hellblade II étant donné que Microsoft s’est contenté de rappeler que le jeu sortirait bien dans le courant de l’année 2024, sans donner de date plus précise, ne serait-ce qu’une vague période de lancement.

On se console comme on peut avec un superbe trailer qui en montre beaucoup, notamment en mettant en avant les combats brutaux du jeu, durant lesquels chaque coup d’épée aura son importance. La santé mentale de notre héroïne est une fois de plus mise à rude épreuve face à tous les dangers qui rôdent dans ce monde sombre et lugubre, qui prend vie de la plus belle des manières grâce à une prouesse technique assez remarquable à voir.

Senua’s Saga: Hellblade II est prévu sur PC et Xbox Series.